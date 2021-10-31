Trakya Üniversitesi rektörü baldızına kadro açıp işe aldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'nun baldızı Nihal Tan Kaçar'ı üniversite kadrosuna atadığı ortaya çıktı. Tabakoğlu kendini, "Allah'tan korkmayanlar için yaşasın cehennem." diyerek savundu.

Geçtiğimiz yıl Pamukkale Üniversitesi eski rektörü Hüseyin Bağ, Personel Daire Başkanlığı kadrosunda "Kişiye özel" açtığı ilanla eşi Derya Bağ'ı atamıştı.

Yapılan bu atama kısa süre içerisinde kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, ve Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevine son verilmişti.

Yaşanan bu olayın ardından rektörlerden yapılacak atamalarda ve kadro alımlarında daha dikkatli olmaları beklenirken, Trakya Üniversitesi'nde skandal bir olay yaşandı.

REKTÖRDEN BALDIZINA 'KADRO' KIYAĞI

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, baldızı Nihal Tan Kaçar'ı üniversitede kadro açarak işe aldı.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada tepki çeken olay, birçok kullanıcının dikkatini çekti ve Tabakoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama beklendi.

"ALLAH'TAN KORKMAYANLAR İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Tabakoğlu da Twitter hesabından olayla ilgili bir paylaşım yaptı.

Tabakoğlu, "Aile ve Sosyal politikalar bakanlığında kadrolu bilgi işlem memuru idi. Aday memurluğu bitince muhafakat (Muvafakat) istedi kurumu verdi. Bizimde (-de ayrı) bilgi işlemde ciddi ihtiyaç vardı kabul ettik. 3 yıldır çalışıyor. Evli çocuklu bir hanım. Allah' tan korkmayanlar için yaşasın cehennem." dedi.

YAZIM YANLIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Tabakoğlu'nun attığı tweetinde yaptığı yazım yanlışları da dikkatlerden kaçmadı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevi sonlandırıldı