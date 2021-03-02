Trakya'da 243 bin 558 koronavirüs aşısı yapıldı

Salgın tedbirleri kapsamında denetimlerin sürdürüldüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşılanan kişi sayısı belli oldu.

Trakya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor.

Edirne "çok yüksek riskli", Kırklareli ve Tekirdağ "yüksek riskli" kentler arasında yer aldı.

ÜÇ ŞEHİRDE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 107,43, Kırklareli'nde 94,44, Tekirdağ'da 85,55 olarak belirlendi.

Bölge illerinde geçen haftaya göre en yüksek artış, 75,29'dan 107,43'a yükselen Edirne'de oldu.

"Çok yüksek riskli" iller arasında olan Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı kaldı.

DENETİMLE SÜRÜYOR

Dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği kentte salgının başından beri 68 bin 750 denetim gerçekleştirildi.

"Yüksek riskli" kentler arasında yer alan Tekirdağ'da ise İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri koronavirüs denetimlerini sürdürüyor.

Kent sakinlerinden Hasan Bedel, her hafta vaka sayısının artmasının üzücü olduğunu ifade ederek, herkesi tedbirleri titizlikle uygulayama davet etti.

KORONAVİRÜS AŞILAMASI DEVAM EDİYOR

Trakya'da, salgınla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 243 bin 558 koronavirüs aşısı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 116 bin 833 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 69 bin 562, Kırklareli'nde ise 57 bin 163 aşı yapıldı.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.