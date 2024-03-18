Trakya'da barajlardaki doluluk oranı arttı: Son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı son 4 yılın en yüksek kapasitesine ulaşarak, yüzde 79,10 olarak ölçüldü.

DHA

Trakya'da barajlardaki su oranının yükselmesi yüzleri güldürdü.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, son 4 yılda en yüksek kapasiteye ulaştı.

Kasım ve aralık aylarında yüzde 7 doluluk oran ile dip seviyesi görülen barajlar, kış aylarındaki yağışlarla hayat buldu.

Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 72,18'e, Pabuçdere'nin yüzde 69,94'e ve Istrancalar'ın yüzde 77,42'ye ulaştı.

10 barajdaki doluluk oranı yüzde 79,10'a ulaştı

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan toplam 10 barajdaki doluluk oranı da yüzde 79,10 olarak ölçüldü.

"2020'den itibaren bu kadar doluluğa ulaşılmamıştı"

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Bu sene, bölgemizden geçen su seneye oranla ciddi manada arttı. Barajlardaki doluluk oranı da geçen yıl yüzde 7'lerdeydi. Bölgemizdeki Kazandere, Pabuçdere, Istrancalar'da bugün o doluluk oranı yüzde 70 'lere ulaşmış durumda, bu sevindirici bir durum. Bu rakamlarla 2020 yılından itibaren aslında doluluk oranlarında yakaladığımız en yüksek ikinci seviyede. 2022 yılını hariç tuttuğumuz zaman 2020'den itibaren bu kadar doluluğa ulaşılmamıştı." dedi.

"Son 2-3 sene çok sıkıntı çekildi"

Barajların bulunduğu Aksicim köyünde yaşayan Yaşar Sağdıç da "Barajların dolması, bizi çok mutlu etti. Şükür, yağmurlar yağdı, barajlar doldu, geçen sene çok sıkıntı çekildi. 3 veya 4 yıl önce daha doluydu. Son 2-3 sene çok sıkıntı çekildi. Bu sene çok şükür yağışların olması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)