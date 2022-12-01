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    Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

    Trakya'daki zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.
    • 01.12.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 17:34
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    Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

    Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı.

    Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ve Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

    Ekipler reyon reyon gezdi

    Marketlerdeki reyonları gezen ekipler, fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

    AA'nın aktardığına göre Edirne ve Tekirdağ'da da zincir marketlerde denetimler yapıldı.

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