Trakya'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye geneli 39 ilde sarı kod verilen hava durumlarında yağışlar etkilerini göstermeye başladı.

Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yurt genelinde kış etkileri hissedilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, içerisinde İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 39 kente kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etki göstereceği 39 kente sarı kod uyarısı göndererek yapılan açıklamada, "Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Trakya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin "sarı" ikazı verdiği Trakya'da, zaman zaman etkisini artıran sağanak yağış etkisini gösterdi.

Yaşamı olumsuz etkileyen yağış kentte zor anlara sebep oldu.

Vatandaşlar iş yeri tentelerine saklandı

Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayan yağıştan kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da başlarına poşet geçirerek ve iş yerlerinin tentelerinin altına geçerek korunmaya çalıştı.