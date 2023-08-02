Trakya'da son yılların en büyük kuraklığı yaşanıyor: Ayçiçeği bücür kaldı

İHA

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Trakya’da yağışların yetersiz olması ve yaz aylarında artan sıcaklıklar sonucu ayçiçeğinin ambarı Trakya’da büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Tekirdağ’da yaşanan kuraklık sonucu yüzlerce dönüm ayçiçeği ekili alandaki bitkilerin boyu beklenen seviyenin altında kalırken, ayçiçeği taneleri de istenen olgunluğa erişmedi.

Tarlada konuyla ilgili açıklamada bulunan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, ayçiçeğinin ambarı Trakya’da bu yıl büyük sıkıntıların yaşanabileceği konusunda yetkilileri önlem almaya davet etti.

İbrahim Toruk yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Yaklaşık son 40 yılın kış kurağını yaşadık. Neredeyse Şubat ayının sonuna kadar hiç yağış yağmadı, yağmadığından dolayı beklenmedik şeyler yaşıyoruz. Buğdayda özellikle verim düşüklüğü oldu, ancak Mart-Nisan ayının yağışlı geçmesinden dolayı tarla hazırlığımızın biraz geç olması, ayçiçeğinin biraz geç ekilmesi yağış olduktan sonra bizim ayçiçeğindeki beklentimiz artmıştı. Ancak görüyoruz ki havaların çok sıcak gitmesi ile Trakya’da çok büyük sorunumuz var. Ayçiçeği ile ilgili Trakya’nın her iline gittiğimizde ayçiçekleri, tarlada da gördüğünüz gibi çok kısa kaldı. Bazı yerlerde neredeyse biçim yapılmayacak şekilde kuraklığın belirtileri gözüküyor. Tabii buna önlem almak gerekiyor, bu önlemlerden bir tanesi artık biliyorsunuz dünyada iklim döngüleri var, El Nino’ya giriyoruz, bu da kuraklığın daha da devam edeceği demek. Bunu göz önüne alarak ekim zamanının ona göre ayarlanması, biz tohumcular olarak Trakya Tarımsal Araştırma Enstitümüz ile ortak çalışmalarda kuraklığa daha dayanıklı çeşitler elde etmeye çalışıyoruz. Firmaların çalışmaları tamamen kuraklıkla ilgili ancak sene seneye uymuyor. Bir bakıyorsunuz zamansız yağışlar, zamansız ısı değişiklikleri oluyor. Aslında bizim bölgemiz hem ayçiçeğinde hem diğer ürünlerde gece gündüz ısı farkının da çok zarar yaptığını düşünüyoruz; o nedenle tamamen bilimsel olarak çalışmaların yaygınlaştırılması, bu konuda çeşitlerin geliştirilmesi ve ekim deseninin ona göre ayarlanması gerekiyor. Tabii uzun çalışmalar gerektiriyor, firmaların özel sektörün ve kamunun yatırım yapması gerekiyor ancak, biz bu tip tavsiyeleri orta vadede söyleyebiliyoruz.