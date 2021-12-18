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    Trakya’da vaka artışı: Edirne ilk sırada

    Edirne, nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan il oldu. Trakya illerinden Tekirdağ, vaka artışında 3’üncü, Kırklareli ise 6’ncı sırada yer aldı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 18:41
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    Trakya’da vaka artışı: Edirne ilk sırada

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 4-10 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka tablosunda; Edirne’nin 278,59 olan vaka sayısı 311,95’e, Tekirdağ’ın 336,43 olan vaka sayısı 358,63'e, Kırklareli’nin 456,13 olan vaka sayısı ise 467,747'ye yükseldi.

    Edirne nüfusa oranla vaka sayısı artan 1'inci il olurken, Tekirdağ 3'üncü, Kırklareli ise 6’ncı il oldu.

    YOĞUNLUK HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

    Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.

    Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 84,4 ile 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 82,0, Edirne'de de yüzde 82,4 oldu.

    Trakya’da vaka artışı: Edirne ilk sırada #1

    Trakya’da vaka artışı: Edirne ilk sırada #2

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