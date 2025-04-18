Trakya'daki barajların doluluk oranında artış

İHA

Yaz aylarında kurak geçmesiyle birlikte Trakya'daki barajlar, kuruma noktasına geldi.

Ancak son aylarda yaşanan yağışlarla birlikte bölge biraz olsun nefes almaya başladı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda geçtiğimiz yıl nisan ayında 499 milyon 82 bin metreküp su bulunurken bu yıl aynı dönemde 524 milyon 929 bin metreküp su bulunuyor.

YÜZDE 5,2 ARTIŞ

Bununla birlikte barajlardaki doluluk oranının geçtiğimiz seneye göre yüzde 5,2 artığı gözlemlendi.

EN FAZLA SU EDİRNE'NİN BARAJLARINDA

Trakya'daki barajlarda şu an en fazla su bulunan il Edirne oldu.

Edirne'deki 6 barajda son ölçümlerde toplam 278 milyon 136 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 96 milyon 51 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda 150 milyon 742 bin metreküp su bulunuyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yağışlarla Trakya'daki barajların yavaş yavaş dolmaya başladığını söyledi.

Su kaynaklarının çok iyi korunması gerektiğini ifade eden Şaylan, barajların su seviyesinin yükselmesinin herkesi sevindirdiğini kaydetti.