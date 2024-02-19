Trakya'dan doğalgaz müjdesi! Yeni rezerv keşfedildi Trakya'da piyasa değeri 3 milyar lira olan 300 milyon metreküp doğalgaz rezervi bulundu. 1,5-2 ay içerisinde bölgeye verilmesi beklenen doğalgaz bölgedeki sanayicilerin kullanımına sunulacak.

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Türkiye son 20 yılda enerji alanında tarih yazdı.

Yıllarca dışa bağımlı şekilde bu alanda varlık göstermeye çalışan ülkemiz, çeşitli adımlar attı.

Sondaj ve sismik arama gemileriyle yapılan çalışmaların ardından doğalgaz keşifleri peş peşe geldi.

Trakya'dan doğalgaz müjdesi

Yerli ve milli doğalgaz için çalışmalar sürerken müjdeli haber Trakya'dan geldi.

Bölgede 3 bin metre derinlikteki 5 kuyuda doğalgaz sondajı yapılıyor.

İki kuyuda rezerv bulundu

Çalışmaların sürdüğü kuyulardan ikisinde doğalgaz rezervi bulundu.

Üretim yakında başlayacak

Yakın zamanda bulunan doğalgaz üretime başlayacak ve farklı noktalara dağıtılacak.

Bölgedeki çalışmalar hakkında A Haber'e konuşan TBNG CEO'su Sinan Furat dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İlk tespitimiz 300 milyon metreküp"

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Değirmenköy'de doğalgaz arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Sinan Furat şu ifadeleri kullandı:

Şu an İstanbul Silivri'de Değirmenköy'deki doğalgaz arama sahasındayız. Burada keşifini yaptığımız 300 milyon metreküp doğalgazı çok kısa süre içerisinde üretime alacağız. Aslında ülke ekonomimize kazandıracağız. Bildiğimiz üzere ülkemizde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı projeleri kapsamında yoğun bir çaba sarf ediliyor. Biz de özel sektör öncüsü olarak Türkiye Petrolleri ile birlikte aynı bölgede yan yana parsellerde üretim yapıyoruz. Bu bulunduğumuz sahada ilk tespitimiz 300 milyon metreküp. Açacağımız yeni sondaj kuyuları ile bu miktarı artırmayı düşünüyoruz.

4 kuyu daha açılacak

2024 yılında bölgede 4 kuyu daha açılacağını söyleyen Furat, "Bu sene biz 500-600 milyon metreküp doğalgazı üretime alabilirsek ülke olarak o kadar az gazı yurt dışından ithal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sanayilere verilecek

"Doğalgaz tüketimimizin ülke olarak şu anda yüzde 1,5-2'sini ancak üretebiliyoruz" diyen Furat şunları kaydetti: