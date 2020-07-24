İBB'nin izdiham yaşanmaması için tramvay seferlerini durdurmasının ardından binlerce kişi Ayasofya'ya yürüyerek gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferlerini durdurmuştu.

Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları kapatılmıştı.

VATANDAŞ YÜRÜYEREK GİTMEK İSTEDİ

Tramvay seferlerinin kısmi olarak kapatılması, Ayasofya Camii'ne gitmek isteyenlere engel olmadı. Aksaray'dan binlerce kişi tramvay hattından Ayasofya Camii'ne yürüyerek gitmek istedi.

Tramvay seferleri durduruldu: Binler Ayasofya'ya yürüdü VİDEO



HERKES BUGÜNÜ BEKLİYORDU

Tramvay hattından yürüyerek Ayasofya Camii'ne gitmek isteyen Ercan Gönültaş, "Tramvaylar çalışmıyor ondan dolayı yürüyerek geldik. Gerçekten mahşeri bir gün var burada. 86 yıldan beri Ayasofya'nın açılmasını isteyen Türk halkı ve Müslüman devletler bu güzel günü bekliyorlardı." dedi.