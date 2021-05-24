Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 yaz transfer sezonu..

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 yaz transfer sezonu..

Süper Lig'de Göztepe'yi yenen Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

2020-2021 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte kadrolarındaki açıkları kapatmak için hazırlıklara başlayan futbol kulüpleri, hazırladıkları kısa listelerdeki oyuncuların transferlerini gerçekleştirebilecek.

Bu kapsamda futbolseverler, 2021-2022 sezonuna odaklanmış durumda. Süper Lig'de yeni sezon transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, gözlerini TFF'ye çevirdi.

Peki transfer sezonu ne zaman? İşte, Süper Lig'de yeni sezon transfer tarihleri...

2021-2022 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 sezonu koronavirüs salgını gölgesinde sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 transfer sezonu hakkında açıklama yapmadı. Ancak, gemiş yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa, sezonun 1 Temmuz tarihinde açılması öngörülüyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.