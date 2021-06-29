Tren ve otobüs garlarında aşı hizmeti başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli." dedi.

Türkiye’de aşılamada yeni bir sürece girdi.

Son olarak 18 yaş ve üzerine uygulanan aşı, daha fazla kişiye ulaşılması amacıyla şimdi de tren ve otobüs garlarında yapılmaya başlandı.

“AŞI OLMAK İSTEYENLERİN KOLUNU SIYIRMASI YETERLİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk uygulamanın Ankara’da hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON RAKAMLAR

Öte yandan bugüne kadar Türkiye’de 49 milyona yakın doz aşı uygulandı.

İlk dozu alanların sayısı 33 milyon 865 bin 886 kişi olarak kayıtlara geçerken, ikinci dozu da 15 milyon 127 kişinin yaptırdığı belirtildi.