TRT bandrol ücretleri 2022: Bandrol ücreti nedir, ne kadar?

TRT bandrol ücretleri 2022: Bandrol ücreti nedir, ne kadar?

26 Mayıs Perşembe tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "TRT bandrol ücretlerinin artışı" kararı merak konusu oldu. Peki TRT bandrol ücreti nedir, neden ödenir ve ne kadar arttı? İşte merak edilenler...

Yurt dışından getirilen cep telefonu başta olmak üzere elektronik eşyalar için 2022 yılında ödenmesi gereken bandrol ücretlerine zam geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar gereği; ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları artırıldı.

Kararın akabinde teknolojik ürünlerde fiyat yükselişi yaşanması bekleniyor.

Peki TRT bandrol ücreti nedir, neden ödenir, ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

TRT bandrol ücreti nedir, neden ödenir?

Bandrol, satılan ürünün denetimde ve kontrollü olduğunu belirten, devlet tarafından verginin alındığını gösteren ve satılan şeylerin üzerine konulan etikettir.

Ülkemizde, TRT bandrol ücretinin dayanağını 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu oluşturmaktadır.

Bandrol ücretleri, TRT yayını alabilen radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınmaktadır. Bu cihazları ithal edenler serbest dolaşıma girişinde bandrol almaya mecburdur.

2022 TRT bandrol ücretleri ne kadar oldu?

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakılırken,

cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye,

akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e,

bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.