TRT muhabiri Can Dündar'ın sahiplendiği yalanın aslını ortaya çıkardı! Firari Can Dündar’ın TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat’ın ABD, TRT World kanalını medya değil lobi şirketi olarak değerlendirdi ve TRT mensuplarının basın kartlarını iptal etti yalanını sahiplenmesi üzerine TRT muhabiri gerçeği ortaya çıkardı.

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Firari Gazeteci Can Dündar sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Provakatif haberlerle gündeme gelen Dündar ortaya atılan haberleri de sahiplenmeye başladı.

En son örneği birkaç gün önce ortaya çıktı.

TELE1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, TELE1 kanalında programda "ABD TRT’nin basın kartlarını iptal etti!" ifadelerini kullandı.

"TRT World kanalını medya değil lobi şirketi olarak değerlendirdi"

Bunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Dündar kısa sürede paylaşımı alıntılayarak, "ABD, TRT’nin İngilizce yayın yapan TRT World kanalını medya değil lobi şirketi olarak değerlendirdi ve TRT mensuplarının basın kartlarını iptal etti." ifadelerini kullandı.

Gerçek ortaya çıktı

Bu paylaşımların ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

10 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen resmi basın toplantısına katılan TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, Can Dündar'ın desteklediği paylaşıma ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan anlaşmanın ardından TRT'nin tüm kanalları gibi TRT World çalışanlarının da başta Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD'deki tüm resmi kurum ve kuruluşlarda akrediteye sahip olduğu belirlendi.

"Güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz"

Yunus Paksoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

ABD Dışişleri ile Mazlum Abdi’nin vurulan konvoyunu konuştuk.

TRT World’e cevapları:

+ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi’ye 7/24 kişisel koruma mı sağlıyor nereye giderse gitsin? Bu adam sizin Yabancı Terör Örgütleri listenizdeki bir örgütün saflarından gelme biri.

-Pentagon, konvoya saldırıyı soruşturuyor. ABD askeri personelinin canını ve güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz.

+Mazlum Abdi ile seyahat ediyorlardı. Teyit edebilir misiniz?

-Pentagon’a sorun.

+ABD askeri neden oradaydı peki?

-Pentagon’a sorun.