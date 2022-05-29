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    TRT ortak yapımı film, Cannes'da Altın Palmiye kazandı

    75. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'nin sahibi, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'ın TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi oldu.
    • 29.05.2022 - 09:05
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    TRT ortak yapımı film, Cannes'da Altın Palmiye kazandı

    Cannes Film Festivali'nin bu yıl 75'incisi gerçekleşti.

    İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) de ödüllü filmler arasında yer aldı.

    Film, 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"yi kazandı.

    Sobacı'dan ekibe tebrik

    TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Twitter adresi üzerinden Cannes'ın en büyük ödülünü alan film ekibini kutladı.

    TRT ortak yapımı film, Cannes da Altın Palmiye kazandı #1

    Dakikalarca ayakta alkışlandı

    Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

    TRT ortak yapımı film, Cannes da Altın Palmiye kazandı #2

    Rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi

    Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filminde de insan doğasını hicveden Östlund, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.

    TRT ortak yapımı film, Cannes da Altın Palmiye kazandı #3

    Filmin konusu

    Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

    Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. "Hüzün Üçgeni", hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.

    TRT ortak yapımı film, Cannes da Altın Palmiye kazandı #4

    TRT ortak yapımı film, Cannes da Altın Palmiye kazandı #5


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