TRT ortak yapımı film, Cannes'da Altın Palmiye kazandı

75. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'nin sahibi, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'ın TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi oldu.

Cannes Film Festivali'nin bu yıl 75'incisi gerçekleşti.

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) de ödüllü filmler arasında yer aldı.

Film, 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"yi kazandı.

Sobacı'dan ekibe tebrik

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Twitter adresi üzerinden Cannes'ın en büyük ödülünü alan film ekibini kutladı.

Dakikalarca ayakta alkışlandı

Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi

Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filminde de insan doğasını hicveden Östlund, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.

Filmin konusu

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. "Hüzün Üçgeni", hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.