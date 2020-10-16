TRT World, Asala belgeselini yeniden izleyicisiyle buluşturdu

Türkiye'ye karşı terör yoluyla savaşma amacını taşıyan Ermeni terör örgütü Asala’nın, 31’i diplomat olmak üzere 58 Türk vatandaşını katletmesini konu edinen belgesel, gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

Azerbaycan topraklarına yönelik işgal hareketine devam eden Ermenistan, bölgede sivillere uyguladığı saldırıları örtbas etme çabalarını da sürdürüyor.

Azerbaycan topraklarındaki yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda birçok sivilin ölümüne sebep olan Ermenistan ordusuna yönelik uluslararası destek gitgide azalırken, Ermenistan, yabancı devletlerden yardım dileniyor.

ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ TÜRK DİPLOMATLARI KATLETTİ

İşgali meşru kılma çabalarıyla sözde soykırım dahi birçok iddiayı ortaya atarak kendine destek arayan Ermenistan’a tokat gibi bir cevap da, TRT World’ün tarihi gerçekleri hatırlattığı belgeselden geldi.

Ermeni terör örgütleri Asala ve Jcag’ın, 1970'ler ve 80'lerde tüm dünyada Türk diplomatlarını, ailelerini ve sivilleri hedef alan ölümcül saldırılarını konu edinen belgesel, bir kez daha izleyiciyle buluştu.

Asala’nın, uluslararası toplum tarafından yıllarca göz ardı edi̇len cinayetlerini ve Türk vatandaşlarına uyguladıkları zulmü ayrıntılarıyla işleyen TRT World belgeseli, Türkiye hakkında kara propaganda yapmaya çalışan Ermenistan’ın gerçek yüzünü de gözler önüne seriyor.