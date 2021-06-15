TRT World yapımı belgesel film “Kodokushi”, Çin’de düzenlenen Shanghai (Şanghay) Film Festivali”nde büyük ödül olan Altın Kadeh'e aday gösterildi.

TRT World yapımı belgesel film “Kodokushi”, uluslararası prömiyerini 11-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen “24. Uluslararası Shanghai (Şanghay) Film Festivali”nde yapacak.

Festivalin ana yarışma bölümünde gösterilecek olan film, büyük ödül olan Altın Kadeh'e aday gösterildi. Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan Festival’in açılışı 11 haziran günü Shanghai’de salgın önlemleri altında başladı.

20 Haziran’a kadar sürecek olan festival kapsamında 73 dünya prömiyeriyle birlikte, 400’den fazla yerli ve yabancı filmin gösterimi yapılıyor. Senarist ve yönetmenliğini Ensar Altay’ın üstlendiği belgesel film, ismini yalnız ölmeyi ve bir süre bulunamamayı tasvir eden Japonca bir ifade olan “Kodokushi”den alıyor.

MODERN YAŞAM BİÇİMİNİN İNSANLARI YALNIZ BIRAKTIĞI TEMASINDAN YOLA ÇIKILDI

Ünlü Japon yönetmen Yasujiro Ozu’nun Tokyo Hikayesi filminde konu edindiği “Modern yaşam biçiminin insanları yalnız bıraktığı” fikirden ilham alan Kodokushi filmi, öldükten haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini ele alıyor.

Filmin senaryosunda, Norihito isimli karakter, karşılaştığı yalnız ölümlerin etkisiyle, kendi geçmişinde yaptığı hataları düzeltmeye karar verir. Fakat bu çaba onun hayatında beklenmedik yeni sorunlara yol açacaktır. Yaşlı Muramatsu ise toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşamaktadır.

Yaklaşan Sakura Festivali onun kaderini değiştirmek için bir umut ışığı olur. Muramatsu, dünyada var olmak için kendine bir sebep aramaktadır.

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİNDEN JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Drama-belgesel türünde olan Kodokushi filmi, ulusal prömiyerini, 2020’de 8. Boğaziçi Film Festivali’nde yaptı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışan ve “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülen film, bir belgeselin kurmaca filmlerle yarışmasıyla da festival özelinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu.