Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı. TRT yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? İşte biyografisi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresinin sona ermesiyle birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak oldu.

Sanat alanında sayısız etkinlikte yer almış olan Ahmet Albayrak, yurt içinde ve dışında birçok sergi ve projeye imza atmasıyla tanınıyor.

Sanat danışmanlığı ve küratörlüğü yapan Albayrak, teknoloji ve sanat kapsamında çeşitli kurumlarda öğrencilere dersler de verdi.

Prof. Dr. Ahmet Albayrak'nın hayatı ve kariyerine dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? İşte biyografisi...

AHMET ALBAYRAK KİMDİR?

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak' 2003'te Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden derece ile mezun olmuştur. Ahmet Albayrak bu bölümü Fakülte birincisi olarak bitirmiştir.

2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.

Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılan Albayrak, çeşitli ödüller aldı.

2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris'te, Cite Internationale Des Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirdi.

Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 kez başarı ödül alan Prof. Dr. Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zeka, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler vererek, çeşitli projeler gerçekleştirdi ve bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.

Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.

Albayrak, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in görev süresinin dolmasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin yayımlanan kararla TRT Yönetim Kurulu Başkanı oldu.