Aybüke Pusat'ın boykot şöhreti kısa sürdü

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP Lideri Özgür Özel, harekete geçerek Türkiye ekonomisine zarar vermek üzere bir de boykot çağrısı yaptı.

Özel'in bu çağrısına ise TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat'tan destek geldi.

DİZİ KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımından sonra diziden atıldı.

Konuya ilişkin açıklama, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan geldi.

Sobacı, açıklamasında Pusat'ın davranışlarının hayal kırıklığı yarattığını ve dizi kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

DİZİNİN AFİŞİNDEN FOTOĞRAFI DA KALDIRILDI

Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından bugün, dizinin afişinden de fotoğrafı kaldırıldı.

AYBÜKE PUSAT'IN KARELERİNİ YAYINLAYIP, DESTEK VERDİLER

Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarılmasının ardından başta sevgilisi Furkan Andıç olmak üzere birçok ünlü isimden de destek gelmeye başladı.

Boran Kuzum, Kıvanç Tatlıtuğ ve diğer birçok oyuncu, peş peşe sosyal medyadan Aybüke Pusat'ın karelerini yayınladı.

Ancak bu destek paylaşımları da kısa sürdü.

PARTNERİ TOLGA SARITAŞ'A DA BASKI

Pusat'ın Teşkilat dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın yapacağı açıklama merak edilmişti.

Çok sayıda kullanıcı, Sarıtaş'ın hesabının altına yaptığı yorumlarda yaşananlara yönelik tepki gösterme çağrısında bulunurken binlerce tepki mesajının ardından Sarıtaş, hesabını yorumlara kapattı.