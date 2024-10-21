Haber Merkezi
Pensilvanya'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. FETÖ Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen öldü.
Elebaşı Gülen'in ölüm haberini FETÖ'cü basın organları duyurdu. Haberi Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de doğruladı.
TRT'DEN İNCE MESAJ
Feto'nun ölüm haberini canlı yayında veren Oya Eren Özkan'ın kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.
Özkan'ın kıyafetinin, 15 Temmuz'da korsan darbe bildirisi zorla okutulan Tijen Karaş'ın canlı yayında giydiği kıyafetle aynı olması dikkat çekti.
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