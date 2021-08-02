TRT Haber Muhabiri Bülent Güler’in, 4 dakikalık yayınından 13 saniyelik bölüm kesilerek ‘TRT’nin yalan haberi’ başlığı ile sosyal medyada yayılmasına karşı TRT’den, resmi açıklama yapıldı.

Marmaris’i etkisi altına alan yangınları olay yerinden aktaran TRT Haber Muhabiri Bülent Güler, yaşanan felaketten kendilerine pay çıkarmak isteyenlerin hedefi oldu.

31.07.2021 tarihinde bölgeden yapılan ve 4 dakika 2 saniye süren yayının sadece cep telefonu ile çekildiği düşünülen 13 saniyelik bölümü kullanılarak; yanan alanların yanmıyormuş gibi, yangınların söndürülmüş gibi anlatıldığı iddia edildi.

Söz konusu video, sosyal medya üzerinden ‘TRT’nin yalan haberi' başlığı ile yayıldı.

GERÇEK GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Yaşanan olay üzerine TRT, yayının gerçek görüntülerini servis ederek yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada TRT Haber Muhabiri Bülent Güler’in, “Özellikle Turunç Mahallesi, Hisarönü Mahallesi ve Orhaniye Mahallesi'nde yüksek kesimlerde alevler hala etkisini sürdürüyor. Şu an kameraman arkadaşım Ali Güler, Turunç’un üst kesimlerde ve aşağı noktalarda, tepelik alandaki alevlerin hala devam ettiğini ekranlara taşıyor.” sözlerine yer verildi.

TRT’den ‘yalan haber’ provokasyonuna yanıt VİDEO



ALT YAZI ŞEKLİNDE EKRANLARA YANSIDI

Ayrıca yangınların devam ettiğinin alt yazı şeklinde zaten ekranlara yansıdığı vurgulandı.

Aynı yayında yangının Gökova bölgesine sıçramasının engellendiğinin anlatıldığı açıklamada Güler’in, “Ekipler gerçekten cansiperane büyük bir mücadele vererek Gökova Körfezi’ne ve Akyaka Yolu’na sıçramaması için büyük gayret gösterdiler ve yangın burada durduruldu ve Gökova Körfezi’ne yönelik tehdit tamamen ortadan kaldırıldı.” sözlerinin tamamen çarpıtıldığının altı çizildi.

KASITLI SALDIRI

Ayrıca açıklamada, bölgedeki gelişmeleri aktarabilmek için bir ekibin yangınlar arasında kalırken başka bir ekibin ise kasıtlı bir şekilde saldırıya uğradığı ifade edilerek, “TRT Haber ekiplerimize yönelik yapılan bu karalama kampanyaları ve saldırılar, arkadaşlarımızın doğru habercilik anlayışını durduramayacaktır.” denildi.