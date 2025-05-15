Trump açıkladı: Katar, 42 milyar dolarlık askeri alım yapacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turuna çıktı.

Suudi Arabistan'dan sonra rotasını Katar'a çeviren Donald Trump, burada bazı anlaşmalara imza attı.

Trump dün yaptığı açıklamada, Katar'ın 160 tane uçak sipariş ettiğini ve anlaşmanın da 200 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

Bugün ise yeni bir açıklama daha geldi.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Donald Trump, Katar'ın 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını ve Katar'daki el-Udeid üssünü geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

KATAR, 160 TANE UÇAK ALACAK

Diğer yandan Trump, Katar Havayolları'nın Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile 160 uçak için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Katar Havayolları ve Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile imzalanan uçak alım anlaşmasına işaret eden Trump, Katar'ın Boeing'ten 160 uçak alımı için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını "bunun Boeing tarihinin en büyük anlaşması olduğunu" söyledi.

KATAR EMİRİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, ABD savaş uçaklarının yarın bir gösteri yapacağını paylaşarak, Katar Emiri'ne "dostluğundan" dolayı teşekkür etti.