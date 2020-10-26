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Trump, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini tebrik etti
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 02:52
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımla Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Karabağ'da sağlanan geçici insani ateşkes nedeniyle tebrik ettiğini belirtti.
"EKİBİMLE GURURU DUYUYORUM"
Paylaşımında ekibiyle gurur duyduğunu da söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Ateşkes yapmayı kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrikler. Birçok hayat kurtarılacak. Ekibimle gurur duyuyorum."
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA DUYURMUŞTU
ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim sabah 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.
Bakanlık açıklamasında şunları ifade etmişti:
"Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü ve ülkelerinin 10 Ekim Moskova’da varılan insani ateşkesi yerine getirme ve uyma taahhütlerine bağlı olduğunu doğruladı.”