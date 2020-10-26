Trump, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini tebrik etti

Trump, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini tebrik etti

Donald Trump, ABD aracılığıyla gerçekleşen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki geçici insani ateşkes sebebiyle iki ülkenin liderlerini tebrik ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımla Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Karabağ'da sağlanan geçici insani ateşkes nedeniyle tebrik ettiğini belirtti. "EKİBİMLE GURURU DUYUYORUM" Paylaşımında ekibiyle gurur duyduğunu da söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes yapmayı kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrikler. Birçok hayat kurtarılacak. Ekibimle gurur duyuyorum."

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA DUYURMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim sabah 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü ve ülkelerinin 10 Ekim Moskova’da varılan insani ateşkesi yerine getirme ve uyma taahhütlerine bağlı olduğunu doğruladı.”