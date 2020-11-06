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    Trump cephesinin yeni iddiası: Biden'a toplu oy verildi

    Trump cephesinin yeni iddiası: Biden'a toplu oy verildi

    ABD'de başkanlık seçimini hile karıştığına dair ortaya atılan iddialar arasına yeni bir görüntü eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 13:13
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 13:41
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    Amerika'da Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı henüz son bulmadı.

    Joe Biden, zafere adım adım ilerlerken Donald Trump seçimlerde hile yapıldığını savunuyor.

    BIDEN'A TOPLU OY

    Ölülere oy kullandırılığını iddia eden Trump cephesinden yeni bir iddia daha geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kişinin bir polisin gözetimi altında Joe Biden'a toplu bir şekilde oy kullandığı görülüyor.

    Trump cephesinin yeni iddiası: Biden'a toplu oy verildi ViDEO

    TWİTTER YASAKLIYOR

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada Trump destekçileri tarafından paylaşılsa da Twitter yönetimi bu görüntülerin paylaşılmasına engel getirmeye başladı.

    Trump cephesinin yeni iddiası: Biden a toplu oy verildi #1

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