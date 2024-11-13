Trump, CIA Direktörlüğüne Ratcliffe'i aday gösterdiı

AA

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli bir ismi daha bugün kamuoyuna duyurdu.

Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi Ratcliffe'in yeni kabinesinde CIA Direktörü olarak görev yapacağını belirtti.

Ratcliffe, Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılında ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten Trump'a çok yakın bir isim olarak biliniyor.

Senatodan onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek olan Ratcliffe, Texas'tan Kongre'ye gelen bir isim olarak Trump'ın kabinesine şu ana kadar aday gösterdiği diğer isimler gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor.

2007-2008 arasında Texas Doğu Bölgesinde savcılık vekilliği görevini yürüten Ratcliffe, daha sonra 2012 yılına kadar aynı eyalette Heath kentinde belediye başkanlığı yaptı.

2015 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne giren Ratcliffe, bu görevini 2020 yılında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilene kadar sürdürdü.