Trump destekçileri duaya başladı! 'Ona karşı oluşturulan silahlar hiçbir işe yaramayacak' Eski ABD Başkanı Donald Trump, gündemden düşmüyor. Yargılandığı davaların ardından geçtiğimiz günlerde hayatının film olacağı açıklanan Trump, bu defa destekçilerinin duaları eşliğinde basın karşısına çıktı.

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ensonhaber.com

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kaybetmesine rağmen sahalardan inmiyor...

Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede yeni suçlarla suçlanan Trump, Biden'a karşı da sık sık konuşma yapıyor.

Yeniden başkan seçilmesi durumunda ABD'nin daha iyi durumda olacağını iddia ederek savaşların dahi son bulacağını söyleyen Trump, bu defa destekçileriyle buluştu.

Destekçileriyle basın karşısına çıkan Trump, kendisine dua edilen anları sosyal medyadan yayınladı.

"Bize kurulan tuzaklar ve tuzak kuranlar..."

Donald Trump ile destekçileri, seçimde Trump’ın kazanması için hep birlikte dua etti:

Trump'a ellerini uzatan ancak dokunmayan destekçilerin onu "kutsadığı" sözlerinde ise şu ifadeler yer alıyor;