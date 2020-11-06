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- Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor
Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 09:57
Amerika'daki başkanlık yarışı kıran kırana devam ederken, Demokrat aday Joe Biden ülke genelinde üstünlüğünü koruyor.
DEMOKRAT BIDEN ARAYI AÇTI
Oylar ülke çapında sayılmaya devam ederken, sonuçların henüz belli olmadığı eyaletler is eoldukça önem kazandı. Oy oranlarının başabaş gittiği kilit eyalet konumundaki Nevada'da, Biden ile Trump arasında oldukça az sayıda fark bulunuyor.
TRUMP'IN İŞİ DUAYA KALDI
Seçimi kaybetmesi ihtimali gittikçe artan Trump’ın destekçileri, Nevada’daki oy sayımını da yakından takip ediyor. Clark County bölgesi seçim departmanında kaydedilen görüntülerde, Trump destekçilerinin seçim merkezi önünde toplanarak dua ettiği görüldü.
Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor İZLE
Biden’ın sağladığı üstünlük karşısında işlerinin duaya kaldığını düşünen Trump seçmenleri, sayım sürecinde devam ettikleri dualarla, Trump’a destek gönderdi.