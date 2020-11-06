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    Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor

    Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor

    ABD’de başkanlık seçimlerinde oylar sayılmaya devam ederken, Trump’ın başkan olabilmesi için kritik eyaletlerden biri olan Nevada’da, seçmenlerin sandıktan Trump çıkması için dua ettiği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 09:57
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    Amerika'daki başkanlık yarışı kıran kırana devam ederken, Demokrat aday Joe Biden ülke genelinde üstünlüğünü koruyor.

    DEMOKRAT BIDEN ARAYI AÇTI

    Oylar ülke çapında sayılmaya devam ederken, sonuçların henüz belli olmadığı eyaletler is eoldukça önem kazandı. Oy oranlarının başabaş gittiği kilit eyalet konumundaki Nevada'da, Biden ile Trump arasında oldukça az sayıda fark bulunuyor.

    TRUMP'IN İŞİ DUAYA KALDI

    Seçimi kaybetmesi ihtimali gittikçe artan Trump’ın destekçileri, Nevada’daki oy sayımını da yakından takip ediyor. Clark County bölgesi seçim departmanında kaydedilen görüntülerde, Trump destekçilerinin seçim merkezi önünde toplanarak dua ettiği görüldü.

    Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor İZLE

    Biden’ın sağladığı üstünlük karşısında işlerinin duaya kaldığını düşünen Trump seçmenleri, sayım sürecinde devam ettikleri dualarla, Trump’a destek gönderdi.

    Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor #1

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