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Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor

Trump destekçileri oy sayım merkezleri önünde dua ediyor

ABD’de başkanlık seçimlerinde oylar sayılmaya devam ederken, Trump’ın başkan olabilmesi için kritik eyaletlerden biri olan Nevada’da, seçmenlerin sandıktan Trump çıkması için dua ettiği görüldü.