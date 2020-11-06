ABD’de seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı Biden'ın destekçileri arasında tansiyon arttı.

ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden lehine giderek artan oy sayısı karşısında, seçimlere hile ve usülsüzlük karıştırıldığı iddialarını sürdürüyor.

Art arda yaptığı açıklamalarda, Demokratların oy çaldığını ve geçersiz olan oyları kendi hanelerine eklediğini savunan Trump’a, destek sokaktan geldi.

TRUMP'ÇILAR AĞIR SİLAHLARLA SOKAKLARDA

Amerikan medyasının son 2 gündür "Trump kaybederse sokaklarda kaos olur" uyarısı ete kemiğe büründü.

Amerika'nın birçok eyaletinde protestoda bulunan Trump destekçileri, olası kaos ithtmali üzerine ağır silahlarla sokaklarda poz verdi.

Trump destekçileri ağır silahlarla sokaklarda VİDEO