AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı baskınını ve rehineleri bahane ederek Gazze'de başlattığı yıkım, soykırım ve işgal devam ederken, birkaç kez İsrail tarafından bozulan ateşkes anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi.

SON ATEŞKES ANLAŞMASINI İLK TRUMP DUYURDU

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla, Orta Doğu'da esir değişimini içeren Gazze ateşkesine ilişkin taraflar arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trump, paylaşımında, “Orta Doğu'da esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşma tamamlandı. Kısa sürede hayata geçecek. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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"KASIMDA KAZANDIĞIMIZ SEÇİM ZAFERİNİN SONUCU"

Daha sonra aynı platformda yeni bir açıklama yapan Trump, ateşkesin gerçekleşmesini, yaklaşan 5 Kasım 2024 başkanlık seçimlerinde elde ettiği başarının bir yansıması olarak nitelendirdi.

"Bu tarihi ateşkes anlaşması, yalnızca kasımda kazandığımız büyük zafer sayesinde mümkün oldu" diyen Trump, yönetiminin dünya çapında barışa öncelik verdiğini ve bunu kanıtlamaya devam edeceğini belirtti.

"AMERİKA VE DÜNYA İÇİN GÜZEL GELİŞMELERİN BAŞLANGICI"

Trump, özellikle Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a teşekkür ederek, Gazze’nin terörist gruplar için bir sığınak olmaması adına İsrail ve diğer müttefik ülkelerle ortak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca İbrahim Anlaşmalarını daha geniş kapsamlı hale getireceklerini vurgulayarak, “Bu, Amerika ve dünya için güzel gelişmelerin yalnızca başlangıcı” değerlendirmesini yaptı.

"DÖNDÜĞÜMDE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ HAYAL EDİN"

Ateşkesteki rolünün önemine dikkat çeken Trump, “Henüz Beyaz Saray’a dönmeden bu kadar çok şeyi başardık. Bir de geri döndüğümde neler yapabileceğimizi hayal edin” ifadeleriyle, gelecekteki liderlik vizyonuna dair güçlü bir mesaj verdi.