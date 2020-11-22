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    Trump, Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasında ısrar ediyor

    Trump, Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasında ısrar ediyor

    ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın yarışı önde kapattığı eyaletlerden olan Georgia’da oylar, Trump’ın istediyle üçüncü kez sayılacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 12:07
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    Başkanlık seçimlerinde, Demokrat rakibi Joe Biden tarafından hezimete uğratılan Trump, oy sayımlarında usülsüzlük yapıldığı iddialarını sürdürüyor.

    Her fırsatta başkanlık koltuğunu kolaylıkla bırakmayacağını ve her türlü yasal ihtimali sonuna kadar zorlayacağını belirten Trump, Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarını da masaya yatırdı.

    ÜÇÜNCÜ SAYIM YOLDA

    ABD Başkanı’nın hukuk ekibi, Trump’ın isteği üzerine Georgia'da yeniden sayım için dilekçe verildiği duyurdu.

    Trump, Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasında ısrar ediyor #1

    Trump’ın ekibinin yaptığı açıklamaya göre üçüncü sayım işleminde, imza eşleştirme ve diğer hayati prosedürlerin uygulandığından emin olunmasının amaçlandığı bildirildi.

    BIDEN 12 BİNDEN FAZLA OYLA KAZANDI

    Eyalette yapılan ilk sayımların ardından 19 Kasım’da da ikinci kez tamamlanan yeniden sayım işlemi sonucunda, Biden sandıklardan kazanan isim olarak çıkmıştı.

    Trump, Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasında ısrar ediyor #2

    Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, her iki sayımda da Biden'ın seçimleri kazandığını tasdik etmişti. İkinci sayımın sonuçlarına göre Biden, 12 bin 284 oy farkıyla Trump'ı geride bırakmıştı.

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