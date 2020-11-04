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    Trump karşıtı Minnesota'da Joe Biden kazandı

    Trump karşıtı Minnesota'da Joe Biden kazandı

    ABD’yi aylar boyunca kasıp kavuran Black Lives Matter protestolarının merkezindeki eyalet olan Minnesota’da Demokrat aday Joe Biden, yüzde 8’lik farkla sandıktan birinci çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 10:52
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 10:58
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    ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu öldürülen siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm ülkeye yayılan şiddetli protesto gösterileri, ülkeyi aylarca süren bir savaş alanına sürükledi.

    MİLYONLARCA KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Mayıs ayında polis şiddetine ve her fırsatta polis kuvvetlerini arkasında olduğunu yineleyen Trump hükümetine karşı başlayan protestolar, günlük ortalama 140 gösteri ile ülke genelinde toplam 4 bin 700'den fazla noktaya yayıldı.

    Trump karşıtı Minnesota da Joe Biden kazandı #1

    Trump'ın silah, iklim değişikliği ve göçmenler konusundaki politikalarının şiddetle eleştirildiği gösterilerde milyonlarca kişi Trump yönetimine karşı sokaklara döküldü.

    SANDIKTAN JOE BIDEN ÇIKTI

    ABD seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, protestoların merkezi Minnesota eyaleti, kararını Demokrat aday Joe Biden’dan yana kullandı.

    Eyalet genelinde toplamda 1 milyon 646 bin 612 oy alarak yüzde 52.9’luk bir oranla birinci çıkan Biden, bu bölgeden toplamda 10 delegeyi de kazandı.

    Trump karşıtı Minnesota da Joe Biden kazandı #2

    TRUMP 8 PUAN GERİDE KALDI

    Trump ise 1 milyon 404 bin 493 oy toplayarak yüzde 45.2’lik oranla Biden’ın gerisinde kalarak yaklaşık 8 puan farkla bu eyalette seçimi kaybetti.

    Eyalette çıkan kesin sonuçlarla Minnesota seçmeni, Trump hükümetine olan karşıtlığını bu kez sokaklarda değil sandıkta göstermiş oldu.

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