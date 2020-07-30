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Trump: Kasımda yapılacak seçimleri erteleyelim
ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinin pandemiden kaynaklanan korkular nedeniyle ertelenmesini önerdi.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 16:13
- Güncelleme : 30.07.2020 - 16:13
ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinin pandemiden kaynaklanan korkular nedeniyle ertelenmesini önerdi.
Son anketlerde Joe Biden, Donald Trump'ın 14 ile 18 puan önünde gözüküyordu.
Ayrıntılar gelecek...