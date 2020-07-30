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    Trump: Kasımda yapılacak seçimleri erteleyelim

    ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinin pandemiden kaynaklanan korkular nedeniyle ertelenmesini önerdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 16:13
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 16:13
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    Trump: Kasımda yapılacak seçimleri erteleyelim

    ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinin pandemiden kaynaklanan korkular nedeniyle ertelenmesini önerdi.

    Son anketlerde Joe Biden, Donald Trump'ın 14 ile 18 puan önünde gözüküyordu.

    Ayrıntılar gelecek...

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