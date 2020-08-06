Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi

Koronavirüsün en fazla ölüme neden olduğu ülkelerden biri olan Amerika'da aşı çalışmaları seçim vaadi haline döndü.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs Amerika'da hızla yayıldı.

Seçim çalışmalarının başladığı döneme denk gelen koronavirüs salgını, ülkenin siyasi atmosferini de etkiledi.

Yeterli önlemleri almadığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump eleştirilerin hedefindeki isim haline geldi.

Başkan Trump, durumu lehine çevirmek için ilaç firmalarıyla önemli anlaşmalara imza attı.

AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Aşı konusunda çalışmalar yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump ile kez tarih verdi.

3 Kasım'da, yani Amerika'da başkanlık seçimlerinin olacağı günü işaret eden Trump, seçimleri kazanması durumunda aşı çalışmalarının devam edebileceğini de ima etti.

Newsradio WTAM radyosunda gerçekleşen programa katılan Trump, program sunucusu Geraldo Rivera'nın '3 Kasım'dan önce çıkması mümkün mü?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı o tarihlerde hazır olur."

Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle ülkede 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti.