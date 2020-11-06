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    Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

    Donald Trump, oy sayımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.
    • AA
    • 06.11.2020 - 23:50
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    Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

    ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.

    "MİLLETİMİZ İÇİN SAVAŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

    En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.

    Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.

    Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim #1

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