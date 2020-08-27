Trump, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Miçotakis’in Trump’a gösterdiği ilgiden ve Cumhuriyetçi Parti kongresinde verdiği sözden dolayı teşekkür ettiği ifade edilirken yaklaşık 30 dakika süren görüşme sırasında, Yunan liderin “Türkiye’nin, tüm bölgede barış ve istikrarı riske atan ve NATO’nun birlik beraberliğini test eden istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gündeme getirdiği” aktarıldı.

SUÇU TÜRKİYE'YE ATTI

Miçotakis’in, “Türkiye’nin derhal provokasyonlarına son vermesi şartıyla Yunanistan’ın gerilimi azaltmaya önemli katkıda bulunmaya hazır olduğu” yönünde ifade kullandığı bildirildi.