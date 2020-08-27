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Trump, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bugünkü telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki durumu değerlendirdiği belirtildi.
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 01:31
ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri görüşmek için Miçotakis’i aradı.
Miçotakis’in Trump’a gösterdiği ilgiden ve Cumhuriyetçi Parti kongresinde verdiği sözden dolayı teşekkür ettiği ifade edilirken yaklaşık 30 dakika süren görüşme sırasında, Yunan liderin “Türkiye’nin, tüm bölgede barış ve istikrarı riske atan ve NATO’nun birlik beraberliğini test eden istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gündeme getirdiği” aktarıldı.
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Miçotakis’in, “Türkiye’nin derhal provokasyonlarına son vermesi şartıyla Yunanistan’ın gerilimi azaltmaya önemli katkıda bulunmaya hazır olduğu” yönünde ifade kullandığı bildirildi.