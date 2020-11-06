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    Trump’ın oğlu, babasını oylar için savaşmaya çağırdı

    Trump’ın oğlu, babasını oylar için savaşmaya çağırdı

    Rakibi Joe Biden karşısında yenilgi ihtimali artan Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., attığı tweette, seçimin hileli olduğunu paylaşarak babasını topyekûn savaşmaya davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 12:55
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    ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden lehine giderek artan ot sayısı karşısında, seçimlere hile ve usülsüzlük karıştırıldığı iddialarını sürdürüyor.

    Art arda yaptığı açıklamalarda, Demokratların oy çaldığını ve geçersiz olan oyları kendi hanelerine eklediğini savunan Trump’a en büyük destek, büyük oğlundan geldi.

    "BU PİSLİĞİ TEMİZLEMENİN ZAMANI GELDİ"

    Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Amerika'nın geleceği için en iyisi, Donald Trump'ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekûn bir savaşa girmesi olur. Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" cümlelerini kullanan Trump Jr., babasını savaşa çağırdı.

    Trump’ın oğlu, babasını oylar için savaşmaya çağırdı #1

    TWITTER ERİŞİMİ KISITLADI

    Trump Jr. yayınladığı savaş mesajı, kısa süre içinde Twitter tarafından sakıncalı bulunarak yanıltıcı olduğu gerekçesiyle gizlendi.

    Trump’ın oğlu, babasını oylar için savaşmaya çağırdı #2

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