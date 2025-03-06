Donald Trump'ın Orta Doğu elçisi, İsrail'i ateşkesi sürdürmeye çağırdı

AA

Gazze Şeridi'nde, 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etti.

YARDIM GİRİŞİ DURDURULDU

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurdu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

ATEŞKESE DARBE NİTELİĞİNDE

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtti.

ATEŞKESİ SÜRDÜRÜN ÇAĞRISI

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, Witkoff'un ziyaretinin çeşitli nedenlerle birkaç kez ertelendiğini bildirdi.

Haberde, Witkoff'un, kendisi gelinceye kadar İsrail ile Filistinli örgüt Hamas arasındaki ateşkesin korunması çağrısında bulunduğu ve ziyaretin gelecek hafta gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Witkoff, Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetse bile, bölgeye varana kadar İsrail'in Gazze'deki ateşkesi sürdürmesi gerektiğini vurguladı.