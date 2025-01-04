AA & Ensonhaber

ABD'de, Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla marka bir aracın patlamasıyla sonuçlanan olayda, patlayıcıyı kullanan kişinin telefonundaki notlar bulundu. Olayın ardından, aracın sahibi olduğu belirlenen ABD ordusu mensubu Matthew Alan Livelsberger’ın telefonunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Livelsberger’ın notlarında, "Kaybettiği kardeşlerinden zihnini arındırmaya ve aldığı canların yükünden kurtulmaya ihtiyacı" olduğu belirtiliyordu.

"BU BİR UYANIŞ ÇAĞRISI"

Notlarda ayrıca, "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem veriyor. Söylemek istediğimi anlatmak için patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?" şeklinde ifadeler de yer aldı. Livelsberger, ABD'nin "ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini" belirten açıklamalarına yer verirken, Ukrayna'daki savaşla ilgili de görüşlerini paylaştı.

FBI: "TSSB SONRASI İNTİHAR VAKASI GİBİ DURUYOR"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Spencer Evans, olayın daha geniş bir halk tepkisi uyandırmış olsa da, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir kişinin intihar vakası gibi göründüğünü ifade etti. Diğer yetkililer, Livelsberger’ın Trump’a karşı bir düşmanlık güttüğünü gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Olay, yeni yılın ilk günü, sabah saat 08:15 civarında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde meydana geldi. Tesla aracın patlaması sonucu araçtaki Livelsberger hayatını kaybederken, çevredeki 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, Livelsberger’ın patlamadan önce kafasına ateş ettiğini ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğunu açıkladı.