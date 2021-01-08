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    Trump'tan ABD Kongresini basan göstericilere: Bunun bedelini ödeyeceksiniz

    Donald Trump yaptığı açıklamada, kongre binasını basan göstericilere tepki gösterdi.
    • AA
    • 08.01.2021 - 03:54
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    Trump'tan ABD Kongresini basan göstericilere: Bunun bedelini ödeyeceksiniz

    Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi.

    ABD Kongresini basan göstericilere tepki göstererek, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

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