Trump'tan ABD Kongresini basan göstericilere: Bunun bedelini ödeyeceksiniz

Trump'tan ABD Kongresini basan göstericilere: Bunun bedelini ödeyeceksiniz

Donald Trump yaptığı açıklamada, kongre binasını basan göstericilere tepki gösterdi.

Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi.

ABD Kongresini basan göstericilere tepki göstererek, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

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