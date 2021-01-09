Trump'tan Twitter'a: Bizi susturamayacaksınız

6 Ocak'ta yaşanan olaylardan sonra Twitter tarafından kısıtlamalara uğrayan Trump'ın farklı hesaplardan yaptığı paylaşımlar da kısıtlanıyor.

ABD'de 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre Binası'nı basmasıyla, önceden de var olan Trump ile Twitter arasındaki mücadele bugün gittikçe alevlendi.

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın hesabını geçici süreliğine donduran Twitter, bugün hesabı kalıcı olarak askıya aldı.

"TWITTER BENİ SUSTURMAK ADINA RADİKAL SOLCULARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞTIR

Trump, resmi Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Uzun zamandır Twitter'ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve bugün Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır." ifadesini kullandı.

"TWITTER UZUN SÜRE HAYATTA KALAMAYACAK"

Kendisine oy veren 75 milyon kişiye hitaben ise Trump, "Twitter, özel bir şirket olabilir ancak hükümetin onlara sağladığı yasal koruma olmadan uzun süre hayatta kalmayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ PLATFORMUMUZU KURACAĞIZ BİZİ SUSTURAMAYACAKSINIZ"

Trump, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız." mesajını paylaştı.

Twitter'ın, ifade özgürlüğünü sağlamadığını savunan Trump, "Twitter, dünyadaki en tehlikeli kişilerin özgürce konuştuğu ve aşırı solu yükselten bir platformdur. Bizi izlemeye devam edin." yorumu yaptı.

TWITTER "POTUS" HESANINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYI DA SİLDİ

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaştı.

Ancak paylaşımdan kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da sildi.