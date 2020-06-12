Akdeniz'in uluslararası sularında, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar tarafından gerçekleşen eğitim, 8 saatin sonunda başarıyla tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi gerçekleşti.

Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen ve başarıyla tamamlanan eğitim ile uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi de yapıldı.

EĞİTİMDE 17 UÇAK YER ALDI

Eğitime, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 uçak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 8 fırkateyn ve korvet katıldı.

Faaliyete katılan uçaklar Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM), 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı taktik komutasında görevlerini icra etti.

8 SAAT SÜRDÜ

Açık deniz eğitimine katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz'in değişik bölgelerindeki yerlerini aldı. Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen tatbikat yaklaşık 8 saat sürdü.

Eğitim kapsamında komuta kontrol usulleri denendi, havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri gerçekleştirildi.

Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katıldığı eğitim, başarıyla tamamlandı.

TSK, Akdeniz'de açık deniz eğitimi yaptı