TSK hain teröristlerin ensesinde! Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı öldürüldü Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain teröristlerin ensesinde.

Şehitlerinin kanını yerde bırakmayan askerler, sınır ötesi operasyonlarına hız katıyor.

PKK'lı teröristleri inlerinde yok eden TSK, tek bir hain kalmayıncaya kadar operasyonlarını sürdürecek.

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Gönüllere su serpen haber bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden geliyor.

"4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi"

İşte bakanlığın o açıklaması;