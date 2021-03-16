TSK ile ABD ordusu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirecek

TSK ile ABD ordusu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirecek

TSK unsurları, ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de ulusal çıkarları için sergilediği dik duruşundan ödün vermiyor...

Stratejik öneme sahip bölgede ise her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusunun, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirileceği duyuruldu.

BUGÜN BAŞLIYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

18 MART'TA GENİŞ EĞİTİM

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.