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AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla tatbikat düzenledi.

Tatbikat, Sincan’daki İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda, TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu sorumluluğunda gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, DAK ekibi enkaz altındaki hayatta kalanları bulmak için güvenlik şeritleri oluşturdu ve arama kurtarma köpekleriyle çalışmalara başladı. Enkaz altında canlı tespit edilen kişilere yönelik dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda yoğun bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki afetzedeleri sağ salim kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat sırasında, tugayda hazır bekletilen insani yardım üniteleri ve konteynerler de görüntülendi. Özellikle bir seyyar sahra mutfak ünitesinin, günde üç öğün 250 kişiye yemek hizmeti verebilme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

İNSANİ YARDIM TUGAYI'NIN TARİHÇESİ VE GÖREVLERİ

TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, Tugay’ın 2001 yılında kurulduğunu belirterek, kuruluşunun ardından doğal afetler sonrası insanlara müdahale ve temel ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlendiğini söyledi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin doğal afetlere hazırlıklı ve hızlı müdahalede bulunacak şekilde eğitimler aldığını, bu sayede afet bölgesine 3 saat içinde ulaşabilecek kapasitede olduklarını ifade etti.

Tugay, asrın felaketinde Osmaniye, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da aktif görev alarak, 427 kişinin hayatını kurtarmış ve enkazdan sağ olarak çıkarmıştır.

AFET BÖLGELERİNDE YAŞANAN KAHRAMANLIKLAR

Asrın felaketi sırasında Malatya ve Antakya'da arama kurtarma görevlerine katılan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emre Özcan, olumsuz hava koşullarına rağmen enkaz altından yabancı uyruklu bir öğretmeni kurtardıklarını belirtti. Özcan, ayrıca 77 saat sonra enkaz altından çıkarılan Meral teyzeyi kurtarma anısını da paylaştı. Bu tür olaylar, TSK'nın azimle çalıştığını ve afet anlarında devletin tüm gücüyle vatandaşlarının yanında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KURTARMA HİKAYELERİ

Piyade Üsteğmen Umut Ata, Osmaniye’deki arama kurtarma görevinde, enkaz altında sıkışan Deniz adlı afetzedenin kurtuluşuna dair bir anısını paylaştı. Deniz'in eşinin cansız bedeniyle karşılaştıkları anda, Deniz’e moral vermek adına "Yaşıyor" diye bağırarak alkışlanmasını isteyen Ata, kurtarma ekibinin azmiyle Deniz’i hayatta çıkarttı.

Veteriner Uzman Çavuş Halim Korkmazer, arama kurtarma köpeği Pamel ile birlikte 10 afetzedeyi kurtarmayı başardı.

İNSANİ YARDIM TUGAYI'NIN GÖREV YERİ VE KAPASİTESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı, 2001 yılında kurulan ve afet bölgelerinde etkin olarak görev yapan birimlerden biridir. AFAD koordinasyonunda, Tugay Komutanlığı afet bölgelerinde arama-kurtarma, enkaz kaldırma, yangın söndürme, geçici barınma ve lojistik hizmetler sunmaktadır. Tugayda; 8 arama, 32 kurtarma, 9 sıhhi destek, 9 lojistik destek timi yer almakta olup, afet anında dağda, çığda ve sularda da arama ve kurtarma işlemleri yapabilen özel timler görev almaktadır.