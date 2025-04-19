TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik havadan bildiri dağıttı

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Türkiye, yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Artık Türkiye'de "terörsüz" bir dönem başlıyor.

ÖCALAN PKK'YA ÇAĞRI YAPTI

Terörsüz Türkiye döneminin başlamasında tarihi sorumluluk üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya çağrısını yaptı.

PKK'nın lağvedilmesi ve silah bırakmasını içeren çağrıyla birlikte 40 yıllık terör belasından kurtuluş için umutlar daha da çoğaldı.

TSK'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Süreç tüm titizliğiyle sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

KÜRTÇE BİLDİRİ DAĞITILDI

TSK, Kandil ve Asos dağı civarındaki bölgelere savaş uçaklarından Kürtçe yazılı bildiriler attı.

Yerel kaynaklara göre, 18 Nisan 2025 tarihinde Türk ordusuna ait savaş uçakları Asos Dağı ve Süleymaniye’nin kırsal bölgelerine havadan teslim ol çağrısı içeren bildiriler dağıttı.

TESLİM OLUN ÇAĞRISI YER ALDI

Bildiride, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, silah bırakma ve teslim olma çağrısına yer verildi.

"MAĞARALARDAN ÇIKIN, İNSAN GİBİ YAŞAYIN"

Teslim olan teröristlerin devletin şefkatiyle karşılaştığını anlattığı bildiride "Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insan gibi yaşayın." ifadeleri yer aldı.

"SİZE YOL GÖSTERELİM"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bildirinin son kısmında şu ifadelere yer verildi: