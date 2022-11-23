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    TSK, Kamışlı'daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu

    TSK, Kamışlı'daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı topçu birlikleri, Kamışlı'da PKK'lı teröristlerin kullandığı askeri eğitim kampını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 21:10
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçtiğimiz hafta sonu Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe-Kılıç operasyonu başlattı.

    Hain terör örgütünün barındığı noktaları bombalayan Mehmetçik, yaklaşık 300'e yakın teröristi öldürdü.

    Kamışlı'daki PKK kampları vuruldu

    TSK, operasyon kapsamında Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzileri bombardıman altına aldı.

    PKK'lı teröristlerin kullandığı askeri eğitim kampları, topçu birlikleri tarafından vuruldu.

    TSK, Kamışlı daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu #1

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    TSK, Kamışlı daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu #2

    TSK, Kamışlı daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu #3


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