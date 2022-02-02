TSK Kuzey Irak'ta terör hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri Mahmur'da terör örgütü PKK'ya ait hedefleri imha etti.

Türk Hava Kuvvetleri, Suriye/Derik Eksenine Düzenlediği Hava Harekatında PKK/YPG Terör Örgütüne Ait Noktaları Vurdu.

PKK kaynakları bölgeden büyük patlama sesleri duyulduğunu aktarıyor. Metina hattında da PKK hedefleri vuruluyor. İsviçre'de PKK yandaşları sokağa çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT BARINAK, MÜHİMMAT VE SIĞINAKLAR VURULDU

Hava harekatları Sincar hattında yoğunlaşmış durumda. TSK'ya Ait Topçu Bataryalarımız Ayn İsa Bölgesindeki Terör Örgütü PKK/YPG'ye ait barınak, mühimmat ve sığınakları tek tek vurdu.





OPERASYONUN ADI 'KIŞ KARTALI'

Kış Kartalı adı verilen operasyonla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından savaş uçağı fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!"

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Kış Kartalı Harekatı hakkında twitter hesabından yayınladığı uzun açıklamada:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.

​İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı’nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

​Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür.

​Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.





"TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI MAHMUR KAMPINI AĞIR BİR ŞEKİLDE BOMBALADI"

Irak'ın Kuzeyinde Terör Örgütü PKK Hedeflerine Yönelik 20'den Fazla Hava Harekatı gerçekleştirildi.

Peşmerge Kuvvetleri Komutanı Sirwan Barzani, "Bu akşam saat 22.00 sularında Türk savaş uçakları Karaçok Dağı sınırındaki Mahmur Kampını ağır bir şekilde bombaladı." bilgisini paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EĞİTİM KAMPI HAVAYA UÇTU

TSK'ya Ait SİHA'lar Mahmur Kampındaki (160 Km Derinlik) terör örgütüne ait hedefleri vururken, MİT'e ait SİHA'lar eş zamanlı Sincar'daki PKK'ya ait hedefleri vurdu.

Ayrıca savaş uçaklarımız, terör örgütü PKK'nın 'eğitim kampını' da havaya uçurdu.

Türk Hava Kuvvetleri, Suriye/Derik’e bağlı Tel Bakl köyü yakınlarına düzenlediği hava harekatında bölgedeki elektrik santralini vurdu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AJANSLARINI AĞLATAN OPERASYON

Terör örgütüne yakın ajansların paylaşımlarına göre, düzenlenen operasyon son yılların en ağır hava operasyonu olarak ifade edildi.

PENÇE KARTAL'DAN SONRA YAPILAN EN KAPSAMLI OPERASYON

İcra edilen hava harekâtı 15 Haziran 2020 gecesinde Pençe Kartal operasyonundan sonra yapılan en kapsamlı operasyon olma özelliğini taşıyor. Pençe Kartal operasyonlarına 32 F-16 ve 2 tanker uçağı katılmıştı.

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