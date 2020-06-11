TSK, Libya'da güvenliği sağlamak için çalışmalara başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya'da sivil halkın evlerine dönüşünü sağlamak için Hafter milislerinin tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizlenmesi çalışmalarına başladı.

Türkiye, Libya'da devreye girmesiyle ibreyi meşru yönetime çevirmekle birlikte, Hafter milislerine de darbe vurmaya devam ediyor.

TSK, LİBYA'DA HAYATI NORMALE DÖNDÜRÜYOR

Güvenlik kaynakları, başta Trablus olmak üzere Hafter milislerinin işgali altındaki yerleşim yerlerinin kurtarılmasının ardından, bu bölgelerdeki sivil halkın evlerine güvenli dönüşününün sağlanması için, Türk Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ait bomba imha uzmanları, Özel Kuvvetler, SAS ve SAT unsurlarının bölgede tuzaklanan patlayıcılar ve mayın sistemlerini temizleyerek güvenliği sağlama ve hayatı normale döndürme çalışmalarına başladığını aktardı.

BÖLGE HALKININ GÜVENLİĞİ İÇİN GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

TSK'ya bağlı ekiplerin, bölgede koruyucu kıyafetleri, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları etkisiz hale getirmek ve sivillerin güvenli dönüşünü sağlamak için çalıştığı ifade edildi.

Libya hükümeti, Hafter milislerinin çekildiği sivil yerleşim alanlarında tuzaklanan mayınların patlaması sonucu şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.