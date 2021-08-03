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    TSK pek çok bölgede yangınlara karşı desteklerini sürdürüyor

    Ormanlık alanda başlayan yangınlar Türkiye'nin ciğerlerini yakarken alevlere karşı TSK gece gündüz desteklerine devam ediyor.
    • AA
    • 03.08.2021 - 02:01
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    TSK pek çok bölgede yangınlara karşı desteklerini sürdürüyor

    Türkiye'de yangınlar devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.

    400'den fazla Mehmetçiğin sahada olduğu bölgelerde 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor.

    "TSK VERİLECEK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır” ifadeleri kullanıldı.

    TSK pek çok bölgede yangınlara karşı desteklerini sürdürüyor #1

    TSK pek çok bölgede yangınlara karşı desteklerini sürdürüyor #2

    TSK pek çok bölgede yangınlara karşı desteklerini sürdürüyor #3

    TSK pek çok bölgede yangınlara karşı desteklerini sürdürüyor #4

    TSK pek çok bölgede yangınlara karşı desteklerini sürdürüyor #5

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