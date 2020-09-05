Akdeniz'deki gerilimin ardınan, Türk Silahlı Kuvvetli, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri tüm engellemelere rağmen devam ederken bölgede gerilim arttı.

Yunanistan'ın kıta sahanlığı konusundaki kabul edilemez önerileri ve dayatmaya çalıştığı haritalar, Türkiye tarafından sert bir dille reddedildi.

NATO'nun arabuluculuğu ile Türkiye ve Yunanistan'ın teknik konularda görüşmelerin başladığı açıklansa da Yunan hükümetinin dayatmaya çalıştığı istekleri nedeniyle henüz bir mütabakata varılamadı.

Bunun yanında, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde Ege adalarına sivil feribotlarla asker çıkarması gerilimi iyice artırdı.

TSK, Suriye sınırındaki tankları Yunan sınırına sevk ediyor VİDEO

TANKLAR YUNANİSTAN SINIRINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Türkiye'de bu hamlenin ardından Yunanistan sınırına tank sevkiyatına başladı.

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı.

Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.